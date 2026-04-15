Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
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15.04.2026 22:03:00
Live Nation stock falls as jury finds ticketing giant acted as an illegal monopoly. Here’s what happens next.
Shares of Live Nation sank on Wednesday after a jury found that the Ticketmaster parent had acted as an illegal monopoly over the ticketing industry, according to reports.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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