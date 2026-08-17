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17.08.2026 06:31:29
Live Oak Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Live Oak Acquisition A präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Live Oak Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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