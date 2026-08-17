Live Oak Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Live Oak Acquisition A präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Live Oak Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at