Live Oak Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Live Oak Acquisition A hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,95 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Live Oak Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,5 Millionen USD im Vergleich zu 14,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at