Live Oak Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Live Oak Acquisition A hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 8,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at