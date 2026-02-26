Live Oak Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Live Oak Acquisition A hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 7,3 Millionen USD, gegenüber 18,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 59,40 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,570 USD. Im Vorjahr hatten -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 44,87 Prozent auf 45,92 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Live Oak Acquisition A 83,30 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at