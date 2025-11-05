|
05.11.2025 06:31:28
Live Oak Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Live Oak Acquisition A hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,1 Millionen USD – eine Minderung von 53,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,7 Millionen USD eingefahren.
