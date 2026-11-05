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05.11.2026 06:31:28
Live Oak Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Live Oak Acquisition A präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Live Oak Acquisition A 14,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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