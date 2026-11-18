Live Oak Acquisition A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Live Oak Acquisition A 0,070 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at