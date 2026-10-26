Oak Holdings PLCShs Aktie
WKN DE: 632036 / ISIN: GB0004986385
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26.10.2026 21:59:49
Live Oak Bancshares: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Live Oak Bancshares (NYSE:LOB) reported earnings per share of $0.52. Management took a $17 million credit provision on an exited distillery portfolio during the quarter. Preprovision net revenue, which measures profit before setting aside cash for potential credit losses, expanded 33% year over year to $88 million. Three takeaways from management's comments show how the business is positioned.
Management set aside $17 million in loan loss provisions for its exited distillery portfolio, reducing earnings by $0.27 per share. Strong preprovision net revenue allowed Live Oak Bancshares to absorb the charge without slowing operations.
Originations in Live Oak Express, the bank's Small Business Administration (SBA) small-dollar loan division, surged 173% year over year to $107 million. Selling guaranteed loan portions generated $7 million in fee income during the quarter.
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