Oak Holdings PLCShs Aktie

Oak Holdings PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 632036 / ISIN: GB0004986385

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 10:55:00

Live Oak Bancshares CEO Lobbed Up 10,000 Shares For Sale in December

James S. Mahan III, Chief Executive Officer of Live Oak Bancshares (NYSE:LOB), disposed of 10,000 shares through indirect open-market sales on Dec. 10, 2025, as disclosed in this SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($34.33). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oak Holdings PLCShs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Oak Holdings PLCShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Live Oak Bancshares Inc 36,12 -1,39% Live Oak Bancshares Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex ebenso leicht abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen