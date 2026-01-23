|
Live Oak Bancshares gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Live Oak Bancshares hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
Live Oak Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 245,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte Live Oak Bancshares einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Live Oak Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,01 Milliarden USD im Vergleich zu 944,12 Millionen USD im Vorjahr.
