Live Oak Bancshares Aktie
WKN DE: A141C9 / ISIN: US53803X1054
22.01.2026 03:57:44
Live Oak Bancshares, Inc. Reveals Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $44.12 million, or $0.95 per share. This compares with $9.90 million, or $0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 38.3% to $172.91 million from $125.02 million last year.
Live Oak Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $44.12 Mln. vs. $9.90 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.22 last year. -Revenue: $172.91 Mln vs. $125.02 Mln last year.
