Live Oak Bancshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Live Oak Bancshares ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Live Oak Bancshares die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 304,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at