24.07.2026 06:31:29

Live Oak Bancshares präsentierte Quartalsergebnisse

Live Oak Bancshares ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Live Oak Bancshares die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Live Oak Bancshares einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Live Oak Bancshares 272,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 259,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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