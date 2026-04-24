Live Oak Bancshares zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Live Oak Bancshares hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Live Oak Bancshares 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Live Oak Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 261,9 Millionen USD im Vergleich zu 241,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at