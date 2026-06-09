Oak Holdings PLCShs Aktie
WKN DE: 632036 / ISIN: GB0004986385
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09.06.2026 23:52:07
Live Oak CEO Sells $737,000 in Stock as Shares Climb 35% Over the Past Year
James S. III Mahan, the Chief Executive Officer of Live Oak Bancshares (NYSE:LOB), reported the indirect sale of 20,000 shares of Common Stock over June 3 and June 4, 2026, for a total value of approximately $737,000, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($36.87).Live Oak Bancshares, Inc. is a regional financial institution with a specialized focus on commercial banking and government-backed lending. The company leverages a diversified business model that combines traditional banking with specialized financial services and investment management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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