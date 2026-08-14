LiveOne gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LiveOne gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LiveOne in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,4 Millionen USD im Vergleich zu 19,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at