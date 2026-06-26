LiveOne präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LiveOne hat am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LiveOne ein Ergebnis je Aktie von -0,800 USD vermeldet.

Mit einem Umsatz von 18,9 Millionen USD, gegenüber 19,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,92 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,910 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LiveOne ein EPS von -2,000 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat LiveOne im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 32,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 77,14 Millionen USD. Im Vorjahr waren 114,41 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,645 USD und einen Umsatz von 77,98 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at