LiveOne: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LiveOne äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

LiveOne hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 18,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 42,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LiveOne 32,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at