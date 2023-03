LivePerson präsentierte Quartalsergebnisse

LivePerson präsentierte in der am 16.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,241 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LivePerson ein EPS von -0,373 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 122,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 123,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,794 USD. Im Vorjahr waren -0,553 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 514,80 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 469,62 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,351 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 519,24 Millionen USD geschätzt.

