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11.05.2026 06:31:29
Liveperson: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Liveperson gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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