Liveperson stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Liveperson hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -2,76 USD. Ein Jahr zuvor waren -4,800 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 60,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 74,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at