Livero: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Livero hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,30 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,35 Milliarden JPY gegenüber 1,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at