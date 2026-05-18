Livero: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Livero gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 69,72 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at