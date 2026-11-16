Livero vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Livero präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,70 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,24 Prozent zurück. Hier wurden 980,8 Millionen JPY gegenüber 983,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at