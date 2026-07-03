RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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03.07.2026 07:31:11
Livery bookings rise as horse owners struggle with costs
The livery provides an affordable service for owners to be able to have their horses cared for.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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