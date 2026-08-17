Livesense: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Livesense gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,54 JPY. Im Vorjahresquartal waren -4,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Livesense 983,5 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,36 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at