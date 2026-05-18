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18.05.2026 06:31:29
Livesense stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Livesense äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,93 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3,250 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 981,6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 37,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Livesense 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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