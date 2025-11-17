Livesense zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Livesense hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Livesense vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,64 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,17 Prozent auf 1,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

