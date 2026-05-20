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20.05.2026 06:31:29
Livestock Transport Trading informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Livestock Transport Trading hat am 17.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz wurde auf 8,1 Millionen KWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,5 Millionen KWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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