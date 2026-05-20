Livestock Transport Trading informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Livestock Transport Trading hat am 17.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 8,1 Millionen KWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,5 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at