LiveVox A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LiveVox A präsentierte in der am 11.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

LiveVox A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat LiveVox A im vergangenen Quartal 32,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LiveVox A 27,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at