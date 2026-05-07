LiveWire Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LiveWire Group gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

LiveWire Group hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,090 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig wurden 5,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LiveWire Group 2,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at