LiveWire Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LiveWire Group hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LiveWire Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,4 Millionen USD im Vergleich zu 10,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,370 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LiveWire Group -0,460 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,60 Prozent auf 25,67 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 26,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.

