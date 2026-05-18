18.05.2026 06:31:29

Living Platform,Ltd Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Living Platform,Ltd Registered ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Living Platform,Ltd Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 27,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Living Platform,Ltd Registered 46,32 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Living Platform,Ltd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 88,58 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 82,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Living Platform,Ltd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 22,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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