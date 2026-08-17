|
17.08.2026 06:31:29
Living Platform,Ltd Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Living Platform,Ltd Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 38,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Living Platform,Ltd Registered 19,95 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 5,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!