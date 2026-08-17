Living Platform,Ltd Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Living Platform,Ltd Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 38,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Living Platform,Ltd Registered 19,95 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 5,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at