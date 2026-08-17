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17.08.2026 06:31:29
Living Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Living Technologies hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,00 JPY. Im Vorjahresquartal waren 46,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Living Technologies einen Umsatz von 891,6 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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