Living Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Living Technologies hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 36,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 881,9 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 966,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at