26.03.2026 06:31:28

Livzon Pharmaceutical Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Livzon Pharmaceutical Group hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 HKD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 3,19 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Livzon Pharmaceutical Group 2,95 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,46 HKD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Livzon Pharmaceutical Group ein Gewinn pro Aktie von 2,43 HKD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 12,92 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Livzon Pharmaceutical Group einen Umsatz von 12,70 Milliarden HKD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2,32 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 12,02 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

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