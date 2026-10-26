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26.10.2026 06:31:29
Livzon Pharmaceutical Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Livzon Pharmaceutical Group gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 HKD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,17 Prozent auf 2,70 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,11 Milliarden HKD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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