03.11.2025 06:31:29
LIXIL Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
LIXIL Group hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 14,84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LIXIL Group noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 371,26 Milliarden JPY – ein Plus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LIXIL Group 369,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
