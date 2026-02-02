LIXIL Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LIXIL Group hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte LIXIL Group ebenfalls ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat LIXIL Group mit einem Umsatz von insgesamt 2,61 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at