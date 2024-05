LIXIL Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LIXIL Group präsentierte in der am 30.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat LIXIL Group 2,43 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,81 Milliarden USD umgesetzt worden.

LIXIL Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,670 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 10,26 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at