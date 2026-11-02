LIXIL Group legte Quartalsergebnis vor

LIXIL Group hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,44 Prozent auf 2,41 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at