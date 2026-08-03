LIXIL Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LIXIL Group lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,38 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,52 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at