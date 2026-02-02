|
LIXIL Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LIXIL Group stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 29,41 JPY gegenüber 28,60 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 402,56 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 400,68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
