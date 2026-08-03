LIXIL Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LIXIL Group hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12,20 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LIXIL Group ein EPS von -3,170 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 379,21 Milliarden JPY – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LIXIL Group 364,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at