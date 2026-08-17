Lixte Biotechnology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lixte Biotechnology hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at