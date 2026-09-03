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03.09.2026 08:58:38
LKA Bayern vermutet Anschlagversuch auf Rüstungsunternehmen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einer Brandattacke auf eine Baustelle in München vermutet das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) einen Anschlagsversuch gegen ein Unternehmen aus dem Rüstungsbereich. Es werde wegen eines politischen Hintergrunds ermittelt, sagte ein Sprecher des LKA. In der Nacht zum Donnerstag waren mehrere Brandsätze auf die Baustelle geworfen worden, zwei Menschen wurden später festgenommen./uvo/DP/stk
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