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01.06.2026 06:31:29
LKP Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
LKP Finance hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,760 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,08 Milliarden INR – ein Plus von 8641,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LKP Finance 35,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,16 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei LKP Finance ein Gewinn pro Aktie von 0,280 INR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5689,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,74 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 81,92 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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