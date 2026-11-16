LKP Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LKP Finance veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

LKP Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1169,51 Prozent auf 1,30 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at